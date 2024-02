Accord avec l'UE: l'USS veut protéger salaires et service public

L'Union syndicale suisse (USS) soutient le projet de mandat de négociation présenté en décembre par le Conseil fédéral. Mais elle veut des garanties sur la protection des salaires et le service public dans les secteurs du transport et de l'électricité.

L'USS 's'engage pour une Suisse sociale et ouverte et reconnaît toute l'importance de l’Union européenne pour le développement pacifique et la coopération sur le continent', écrit-elle jeudi dans un communiqué.

Cependant, elle estime que, sur la protection des salaires, des garanties sont nécessaires au-delà des exceptions négociées jusqu'ici. Il faut obtenir, pour les mesures d'accompagnement, la reconnaissance d’exceptions non seulement au principe de la reprise dynamique du nouveau droit européen, mais aussi à la compétence de la Cour de justice de l'UE.

Concernant l'électricité et le transport ferroviaire international de voyageurs, l’USS demande des accords de coopération à la place d'accords d'accès au marché. Elle s'oppose à une libéralisation du marché dans ces secteurs.

/ATS