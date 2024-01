Acte de vandalisme visant une sénatrice et survivante de la Shoah

Dans la localité de Saltrio, au nord de l'Italie, près de la frontière avec la Suisse, des inconnus ont délibérément endommagé une plaque commémorative en l'honneur de la femme politique et survivante de l'Holocauste Liliana Segre.

Le nom de la sénatrice à vie a été effacé avec un objet pointu, a rapporté samedi l'agence de presse Ansa, citant des journaux italiens. Selon ces informations, la plaque sera remplacée et protégée à l'avenir par une vitre en plexiglas.

Liliana Segre est l'un des témoins de la Shoah les plus connus encore en vie en Italie. En décembre 1943, à l'âge de 13 ans, elle a tenté de s'enfuir en Suisse via Saltrio avec son père Alberto. Tous deux ont été refoulés par les autorités suisses et arrêtés seulement un jour plus tard par des fascistes italiens.

Fin janvier 1944, ils ont été déportés de Milan vers le camp d'extermination d'Auschwitz, où Alberto Segre a été assassiné par les nazis le 27 avril 1944.

En dehors de l'Italie, Liliana Segre a acquis une large notoriété en octobre 2022 lorsqu'elle a présidé, en tant que doyenne, la première séance du Sénat italien nouvellement élu. Dans son discours, elle a appelé les autres sénateurs et sénatrices à s'opposer à la haine et à l'exclusion - et rappelé l'arrivée des fascistes au pouvoir cent ans plus tôt.

