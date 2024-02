Adoptions au Sri Lanka, succès et écueils des recherches

Deux ans après son lancement, le projet 'Back to the Roots' venant en aide aux personnes adoptées au Sri Lanka et à la recherche de leurs origines associe actuellement 70 personnes. De nouvelles inscriptions sont régulièrement enregistrées.

A l'heure d'un premier bilan de ce projet lancé avec la Confédération et les cantons, l'association Back to The Roots relève plusieurs écueils: l'analyse des documents et les clarifications parfois minutieuses au Sri Lanka, qui 'prennent beaucoup de temps', la nécessité pour les personnes adoptées de bénéficier d'un encadrement individuel et l'importance des tests ADN, 'indispensables pour confirmer ou rejeter un lien de parenté, relève-t-elle dans un communiqué jeudi.

Le projet se poursuit sans relâche.

/ATS