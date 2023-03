Affaire Demierre: la Chancellerie a saisi le Ministère public

La Chancellerie d'Etat fribourgeoise a demandé au Ministère public de faire la lumière sur l'affaire impliquant Philippe Demierre. Les comptes de campagne 2021 du conseiller d'Etat UDC ne mentionnent pas l’existence d’une contribution payée par une proche conseillère.

'On a annoncé ce cas au Ministère public pour qu'il puisse lui-même instiguer pour voir s'il y a un problème ou s'il n'y en a pas. Aujourd'hui rien n'est avéré, mais il y a un certain nombre de questions qui se posent et c'est le Ministère public qui va les clarifier', a déclaré mercredi au 19h30 de la RTS, Danielle Gagnaux-Morel, chancelière d'Etat fribourgeoise.

Le procureur général devra dire si Philippe Demierre a violé la loi fribourgeoise sur le financement de la politique entrée en vigueur il y a deux ans. Celle-ci prévoit, s’agissant des déclarations de financement de campagne, que si les documents ne sont pas communiqués dans le délai supplémentaire imparti ou si, à l'issue de leur contrôle, ils ne s'avèrent pas conformes, la Chancellerie d'Etat est tenue de dénoncer le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Au cœur de cette histoire, il y a une somme de plus de 10'000 francs payée par une de ses anciennes conseillères. Or, elle ne figure nulle part dans les comptes de campagne du conseiller d'Etat chargé de la santé et des affaires sociales, avait révélé mardi la RTS.

Philippe Demierre risque une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs ainsi qu'une condamnation pénale. L'homme fait également l’objet d’une action en justice au civil pour le montant litigieux. Une ancienne proche conseillère lui réclame le remboursement de cette somme ainsi qu'un dédommagement pour tort moral. Une audience de conciliation aura lieu le 22 mars.

