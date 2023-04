Alain Berset assistera au couronnement du roi Charles III

Le président de la Confédération Alain Berset assistera au couronnement du roi Charles le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster à Londres. Il a accepté l'invitation de Buckingham, a indiqué mardi son porte-parole à Keystone-ATS.

Le président de la Confédération sera, avec son épouse, parmi les quelque 2000 convives à participer à l'événement, a indiqué Christian Favre, co-responsable de la communication au Département fédéral de l'intérieur (DFI), confirmant une information du site lematin.ch.

Parmi les invités figurent, selon l'AFP, des dirigeants étrangers, comme les présidents français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le président américain Joe Biden sera représenté par son épouse Jill.

Seront également présents des têtes couronnés (notamment Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas, le prince Albert II de Monaco et son épouse, Charlène, ainsi que le roi et la reine d’Espagne Felipe VI et Letizia), de même que des élus et représentants de la société civile britannique.

Longue procession

Cette journée historique débutera par la 'Procession du roi' qui rejoindra en carrosse l'Abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ 2 kilomètres.

La cérémonie elle-même doit débuter à 11h00 locales (13h00 suisse) et durer environ une heure sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane.

Le roi et la reine Camilla, également couronnée lors de la cérémonie, repartiront en carrosse pour la 'procession du Couronnement' vers Buckingham, accompagnés cette fois d'un cortège de près de 4000 militaires en habits d'apparat. Ensuite, la famille royale apparaîtra au balcon du palais pour saluer la foule et assister au survol d'avions de la Royal Air Force.

La dernière représentation suisse en Grande-Bretagne remonte au 19 septembre dernier. Le prédécesseur du Fribourgeois, Ignazio Cassis avait un rôle bien moins heureux puisqu'il avait participé aux funérailles d'Elizabeth II. Il était assis à côté du couple Biden dans l'abbaye de Westminster.

/ATS