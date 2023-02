Alain Berset au Mozambique pour parler du Conseil de sécurité

Le président de la Confédération Alain Berset a achevé vendredi son voyage au Mozambique. Lors de ses entretiens, il a été question notamment de la coopération au sein du Conseil de sécurité de l'ONU au sein duquel siège la Suisse jusqu'en 2024.

La visite au Mozambique s'inscrivait dans le cadre de ce mandat. Le Mozambique et la Suisse siégeront ensemble au Conseil de sécurité durant ces deux années. Les deux pays souhaitent prendre des initiatives communes, notamment sur le thème de l'eau et de l'accès aux services de base dans les zones de conflit.

A la mi-mai, Alain Berset présidera à New York une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la protection de la population civile dans les conflits armés. Lors de son déplacement au Mozambique, le président de la Confédération a eu un échange sur ce sujet avec les autorités, les organisations internationales et les ONG, a indiqué le Département fédéral de l'Intérieur dans un communiqué.

Dans un camp de déplacés

Jeudi, la délégation suisse, accompagnée du président Filipe Nyusi, s'est rendue dans la province de Cabo Delgado, notamment dans le camp de réfugiés à Mueda, où vivent plus de 2000 familles déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 'La visite dans un camp de réfugiés est bouleversante et montre combien l'engagement pour la paix et la protection des civils est important au sein du Conseil de sécurité', a écrit Alain Berset sur Twitter.

Le ministre suisse s'est entretenu mercredi avec le président Nyusi. Ils ont évoqué les occasions de développer les relations économiques et l'importance des Principes volontaires en matière de droits de l’homme, qui s'adressent aux entreprises des secteurs minier, pétrolier et gazier. La coopération en matière de restitution des avoirs illicites a aussi été au menu des discussions.

Pays prioritaire de la DDC

La Suisse et le Mozambique entretiennent des relations de longue date. Ce pays du sud de l'Afrique est un pays prioritaire de la coopération au développement depuis 1979. Et la Suisse y a joué un rôle central dans la conclusion de l'accord de paix de 2019.

La première étape du voyage présidentiel avait eu lieu de mardi à mercredi au Botswana. Lors de cette visite, le président de la Confédération a discuté avec le président Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi du développement des relations bilatérales.

/ATS