Alain Berset optimiste malgré la guerre et la pandémie

Alain Berset a rappelé devant les diplomates les conséquences de l'attaque russe en Ukraine et la pandémie de coronavirus. Ces deux événements ont retardé le monde, a-t-il déclaré lors du message de Nouvel-An du président de la Confédération au corps diplomatique.

Des reculs ont eu lieu dans des tâches mondiales importantes comme la lutte contre la pauvreté et la faim, le droit à l'éducation, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la paix et de la justice, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes, a déclaré M. Berset mercredi à Berne.

'Il est aujourd'hui plus dur que par le passé d'être optimiste. Malgré ces circonstances - ou peut-être à cause d'elles - nous devons continuer d'avancer ensemble, pas à pas. Car il y a aussi des raisons d’être confiant, par exemple en voyant le soutien déterminé apporté à l'Ukraine ou la résistance et le courage face aux régimes autoritaires', a souligné le Fribourgeois.

Le président de la Confédération s'est aussi montré optimiste quant à une entente avec l'Union européenne (UE). En tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour les deux prochaines années, la Suisse y renforcera son engagement en faveur de la paix et de la sécurité et apportera sa grande expérience en matière de promotion de la paix et de recherche de solutions multilatérales.

Chaque année, le président ou la présidente de la Confédération reçoit au Palais fédéral les bons voeux des chefs de mission selon l'ordre de préséance du corps diplomatique. Malgré la condamnation par la Suisse de l'invasion russe de l'Ukraine et les sanctions prises contre ce pays, l'ambassadeur russe a été invité à cette réception du Nouvel-An.

