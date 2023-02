Alerte au Tessin, incendie dans une décharge

Un important incendie s'est déclaré samedi dans une décharge à Lugano, annonce Alertswiss. En raison du fort dégagement de fumée et de l'odeur nauséabonde, les habitants ont été invités à fermer portes et fenêtres et à se tenir éloignés.

L'étendue du sinistre n'était pas précisément connue dans l'après-midi, mais le sinistre semblait d'importance. Il s'est produit dans la décharge située à Piano della Stampa, en périphérie de Lugano. Le trafic automobile était très perturbé, alors que les travaux d'extinction étaient en cours.

/ATS