Alerte au missile sur Kiev, Alain Berset réfugié dans un sous-sol

Une alerte au missile de croisière a brutalement écourté la conférence de presse d'Alain Berset et Volodymyr Zelensky samedi à Kiev, obligeant le président de la Confédération à se réfugier dans un sous-sol. L'alerte a été levée une vingtaine de minutes plus tard.

Alain Berset et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, accompagnés du président letton Edgars Rinkevics et de la première ministre lituanienne Ingrida Simonyte, étaient en train de terminer leur point de presse lorsqu'une sirène a retenti via des portables dans la salle de l'événement, sous les lustres et les dorures.

Les dirigeants, la délégation suisse et l'assistance ont quitté précipitamment le palais pour aller se réfugier dans des sous-sols, a constaté un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Les dirigeants et participants n'ont jamais paru réellement en danger. L'alerte a disparu des radars peu après, s'agissant apparemment d'une 'alerte sur fausse cible', a indiqué la sécurité ukrainienne. Alain Berset a pu poursuivre sa visite en compagnie du 1er ministre Denys Chmyhal.

/ATS