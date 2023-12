Alerte pas levée, le niveau du lac de Neuchâtel continue de monter

L'alerte n'est pas encore levée sur le front des intempéries. Si le lac de Bienne entame une lente décrue, le niveau de celui de Neuchâtel continue de monter et de nouvelles inondations sont attendues ce week-end sur ses rives sud.

Le lac de Neuchâtel continuait de monter et affichait jeudi matin 430,22 mètres, sans que le niveau de crue ne soit atteint. Le niveau du plan d'eau reste encore assez éloigné des 430,71 mètres atteints lors des inondations de l'été 2021.

Le débit de l'Areuse, qui est largement sortie de son lit au Val-de-Travers (NE), provoquant de nombreuses inondations dans les villages de Travers et de Fleurier, était en recul.

Si le lac de Neuchâtel ne déborde pas au port du chef-lieu, cela pourrait être le cas dans certains endroits plus exposés, sur les rives vaudoises et fribourgeoises. Le seuil 'critique' sur les rives sud devrait être atteint samedi matin et les autorités vaudoises se préparent à de 'probables' inondations.

300 bâtiments à risque d'inondation

Des sacs de sable et autres boudins sont en train d'être installés, tandis que la population est informée des précautions à prendre, indique Denis Froidevaux, chef de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton de Vaud, contacté par Keystone-ATS. Aucun accès n'a encore été limité. De telles restrictions seront prises 'au dernier moment', a-t-il poursuivi.

Quelque 300 bâtiments situés sur les rives vaudoises du lac pourraient être touchés par la montée des eaux. Des évacuations de personnes ne sont pas non plus à exclure.

Denis Froidevaux ajoute que des 'infrastructures critiques', comme la station d'épuration d'Yverdon ou diverses installations électriques, sont particulièrement surveillées. Il prévient que la situation restera 'difficile' jusqu'à lundi, jour où le lac de Neuchâtel va entamer sa décrue.

Digue mobile à Bienne

Le lac de Bienne amorce lui une lente décrue. Alors qu'il était encore de 430,44 mercredi soir, le niveau s'élevait jeudi à 11h00 à 430,39, soit 4 centimètres au-dessus du seuil de crue, selon le site des dangers naturels du canton de Berne.

L'organe de conduite régional Biel/Bienne Regio et les autorités de la Ville de Bienne estiment que le niveau des eaux pourrait demeurer élevé pendant plusieurs jours. A titre préventif, les pompiers ont déployé mercredi une digue mobile pour protéger notamment le bâtiment de la Société de navigation du lac de Bienne. Des inondations ont été signalées dans plusieurs communes, notamment à La Neuveville.

Les valeurs au lac de Thoune et le long de l'Aar sont également restées stables, mais à un niveau élevé. Les chemins riverains inondés sont toujours fermés. En ville de Berne, les tuyaux orange contre les inondations devraient être maintenus pendant le week-end.

Evacuations en Valais

Les fortes précipitations des derniers jours ont malmené routes et cours d'eau en Valais. La situation semblait se stabiliser jeudi, sauf à Champéry où un éboulement continue à inquiéter et a entraîné l'évacuation par précaution d'une centaine de personnes, notamment le camping du Grand Paradis et les riverains de la Vièze jusqu'à la hauteur des Bains de Val d'Illiez.

Ailleurs en Suisse, les crues sur le Rhin à Bâle sont en baisse. Mais la navigation sur le fleuve devrait rester partiellement interdite au moins jusqu'à vendredi en fin de journée.

C'est la détente aussi à Genève, où l'Arve est en décrue. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, a déclaré à Keystone-ATS le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS).

Pluies records en novembre

Les pluies ont atteint des records ces dernières semaines. 'Au nord des Alpes et en Valais, il est tombé à certains endroits deux fois, voire trois fois plus de pluie qu'habituellement en novembre', a expliqué dans les journaux 24 Heures et Tribune de Genève Elie Kirchner, météorologue à MétéoSuisse.

Il a plu presque tous les jours du 1er au 25 novembre, puis à nouveau depuis le début décembre.

