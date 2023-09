Améliorer la prise en charge précoce de l'autisme infantile

La prise en charge des interventions précoces intensives auprès d'enfants atteints d'autisme infantile doit être améliorée. Le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi qui garantit la participation de l'AI à ce type de prestation après 2026.

L'intervention précoce intensive (IPI) auprès des enfants autistes en âge préscolaire permet d'améliorer leur comportement et leurs aptitudes sociales et communicationnelles, explique le gouvernement dans un communiqué. L'IPI associe des mesures médicales et pédagogiques, telles que la psychothérapie et l'ergothérapie, la logopédie, la pédagogie spécialisée et la psychologie.

Actuellement, la contribution de l'assurance-invalidité (AI) fait l'objet d'un projet pilote qui court jusqu'à fin 2026. La modification vise à garantir la poursuite du soutien de l'AI.

Elle prévoit la prise en charge par l'AI des coûts des mesures médicales fournies dans le cadre de l'IPI ainsi que la collaboration entre la Confédération et les cantons. Cette collaboration sera réglée dans le cadre de conventions.

Financement cantons-Confédération

La participation financière de l'AI se fera sous forme de forfaits versés aux cantons. L'AI prendra en charge 25% des coûts moyens de l'IPI au maximum, soit environ 15 millions de francs par an au maximum. Les coûts de l'IPI s'élèvent en moyenne à 75'200 francs par enfant et par an. Mais ils pourraient passer à quelque 107'000 francs dans les années à venir.

Les expériences faites dans le cadre du projet pilote ont montré qu'un financement commun par la Confédération et les cantons est le plus à même de garantir l'efficacité et la pérennité des programmes d'intervention précoce intensive. La révision vise également à harmoniser les conditions d'accès à ces prestations et à les rendre à moyen terme accessible à tous les enfants assurés et à leurs familles.

La prévalence de l'autisme infantile précoce est d'environ 0,3% des naissances. Cela correspond en Suisse à environ 270 enfants par année. La durée des IPI s'étend en général sur deux ans. L'AI devra ainsi verser des forfaits pour environ 540 enfants par an.

La consultation dure jusqu'au 22 décembre.

/ATS