Après l'UNIL, une mobilisation débute à l'EPFL

Après l'Université de Lausanne (UNIL), le campus voisin de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) fait à son tour l'objet d'une mobilisation. Un groupe d'étudiants pro-palestiniens annonce avoir décidé 'd'occuper pacifiquement' le hall à l'EPFL.

Les étudiants exigent 'un boycott académique' des institutions israéliennes et 'la fin de la censure à l'EPFL', en lien avec la suspension de l'association féministe Polyquity. Ils plaident aussi pour un cessez-le-feu, pour le rétablissement du financement de l'UNRWA et pour la fin 'de l'occupation et de l'apartheid', écrivent-ils lundi dans un communiqué.

Un appel à rejoindre l'occupation a été lancé mardi à midi. Il encourage aussi d'autres universités à se mobiliser.

/ATS