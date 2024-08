Arrivée du Dalaï-Lama à Zurich pour trois jours

Le Dalaï-Lama est arrivé vendredi après-midi à Zurich pour une visite de trois jours en Suisse. Il participera à une cérémonie dimanche matin au Hallenstadion, puis à diverses activités de la communauté bouddhiste tibétaine.

Agé de 89 ans, le Dalaï-Lama a été accueilli par plusieurs centaines de Tibétains à son arrivée dans un hôtel aéroportuaire à Opfikon (ZH). Le long de l'accès à l'établissement, le trottoir avait été fermé dans l'après-midi par des rubans et des grilles. Derrière, de plus en plus de personnes s'agglutinaient à chaque bus ou train qui s'arrêtait à proximité.

Le plus haut représentant des bouddhistes tibétains doit faire une brève intervention en langue tibétaine lors de la Cérémonie de longue vie prévue dimanche dès 09h00. Les activités auxquelles il est convié après cet évènement doivent se terminer vers 14h00. Le départ du Dalaï-Lama est prévu lundi.

/ATS