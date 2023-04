Avalanche de Saas Fee: le principal blessé n'est pas en danger

La personne la plus gravement touchée dans l'avalanche qui a piégé seize randonneurs à skis samedi au-dessus de Saas Fee (VS) souffre d''atteintes de type fractures' et est hors de danger. Trois des neuf blessés ont pu quitter l'hôpital.

L'identité des skieurs de randonnée n'avait pas été divulguée dimanche. L'avalanche, qui s'est produite samedi vers 10h30 sur les sommets de l'Alphubel vers 4000 m d'altitude, a touché seize personnes réparties en cinq groupes. Quelques-unes ont été ensevelies avant d'être secourues.

Le pire évité

Toutes ces personnes s'étaient élancées à l'assaut des sommets après avoir passé la nuit dans la cabane de Täsch, à 2701 m. Le risque d'avalanche, de niveau 2, était limité mais la police enregistre néanmoins un tiers des coulées de neige mortelles à ce niveau de danger, a-t-elle précisé dimanche à Keystone-ATS.

Le pire a pu être évité notamment grâce à la prompte et massive intervention des secours. Pas moins d'une dizaine de conducteurs de chiens d'avalanche, des membres de la station de sauvetage de Saas, des employés des Remontées mécaniques de Saas Fee et des pompiers de Saas Fee, Saas-Almagell et Saas-Grund ont été mobilisés.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public du Haut-Valais pour déterminer les causes de l'avalanche. Cinq des neuf blessés avaient été héliportés à l'Hôpital de Sion et quatre à celui de Viège. Trois d'entre eux ont pu rapidement repartir après un traitement ambulatoire, a précisé le porte-parole de la police valaisanne Stève Léger.

Les Alpes valaisannes sont prises d'assaut en ce week-end pascal, les amateurs de sport en plein air voulant profiter du beau temps. Les secouristes restent très vigilants, même si le danger reste a priori limité. Par ses voies normales, l'Alphubel est décrit comme 'une montagne techniquement assez facile', selon le Club alpin suisse.

/ATS