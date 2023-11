Balthasar Glättli quitte la présidence des Vert-e-s. Le conseiller national zurichois ne se représentera pas pour la fonction en avril prochain, a-t-il annoncé mardi à la radio SRF. En cause: la défaite de son parti lors des élections fédérales le mois dernier.

'Je suis le visage de cette défaite', a-t-il déclaré, alors que les Vert-e-s ont perdu cinq sièges au Conseil national. Le parti 'mérite' un 'nouveau départ' avec un 'nouveau visage'. Même s'il dit qu'il 'n'est pas le seul à avoir fait faux', il estime ne plus pouvoir 'briller' pour son parti, se comparant à un lampadaire de rue, éclairant vers le haut et vers le bas.

Le Zurichois voit bien un duo lui succéder, 'plus jeune et plus féminin'. Son annonce intervient deux jours après la non-réélection de la conseillère aux Etats genevoise Lisa Mazzone, vice-présidente du parti suisse.

/ATS