Baume-Schneider appelle à négocier encore l'accord anti-pandémie

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider souhaite que les 194 membres de l'OMS continuent à négocier un accord anti-pandémies. En ouvrant l'Assemblée mondiale de la santé lundi à Genève, elle a promis que la Suisse s'engagera pour un 'résultat significatif'.

Vendredi soir, les pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient acté l'impossibilité d'aboutir dans les deux ans prévus. L'Assemblée mondiale doit décider mardi de la suite à donner au dispositif.

'Nous devons continuer d'œuvrer pour un consensus afin de mieux protéger l'ensemble de nos populations', a dit la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) devant les participants. Elle a salué l''engagement inlassable' des Etats membres et les convergences déjà atteintes.

La Suisse est critiquée par les ONG pour sa volonté de licences volontaires et non obligatoires pour la fabrication de vaccins et autres technologies à l'avenir. Les Etats du Nord et du Sud divergent aussi encore sur les questions de financement ou encore sur le partage des indications sur les pathogènes.

