Boycott de l'armée: activistes du climat acquittés

Les militants climatiques qui avaient appelé au refus des obligations militaires sont acquittés. Le Tribunal pénal fédéral n'a pas suivi les réquisitions du Ministère public de la Confédération qui les avaient condamnés à des jours-amende.

La Cour des affaires pénales a acquitté jeudi les trois Vaudois, âgés de 21, 23 et 32 ans, de l'accusation de provocation et incitation à la violation des devoirs militaires. Les frais de la cause sont mis à la charge de la Confédération et les trois militants sont indemnisés pour leur défense.

Les accusés avaient été condamnés à des jours-amende pour avoir publié en mai 2020 sur le site de la Grève du climat un article intitulé 'L'Armée, je boycotte'. 'Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale', ils appelaient à ne pas aller au service militaire ou à ne pas payer la taxe.

Ils ont fait recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance prononcée par le Ministère public de la Confédération. L'audience publique s'est déroulée début mai.

