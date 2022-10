Cassis et Zelensky ont évoqué l'aide humanitaire en Ukraine

Ignazio Cassis a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite surprise en Ukraine jeudi. Le président de la Confédération a témoigné sa solidarité avec le peuple ukrainien, a-t-il tweeté.

'Nous nous sommes entretenus des besoins humanitaires et de l'assistance suisse en faveur de l'Ukraine dans un cadre bilatéral et multilatéral', précise le conseiller fédéral sur son compte Twitter.

On l'y voit sur des photos saluant M. Zelensky et assis autour d'une table avec une douzaine de personnes, dont notamment Patricia Danzi, responsable de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

/ATS