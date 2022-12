Cassis vise ceux qui tournent le dos à la communauté internationale

Ignazio Cassis dénonce la 'tendance très dangereuse' de ceux qui tournent le dos à la communauté internationale. Le président de la Confédération a appelé lundi à Genève à redoubler les efforts pour le développement durable dans une période de tensions.

'Opposer des régions entières les unes aux autres est une tendance très dangereuse', a-t-il dit au début d'un sommet de trois jours du Partenariat mondial pour une efficacité de l'aide au développement. Face à la guerre, au protectionnisme et au nationalisme, le 'retrait' par rapport à la communauté internationale 'n'est pas une solution', affirme M. Cassis, sans mentionner de pays.

Les défis sont nombreux, de la crise énergétique à l'insécurité alimentaire en passant par l'inflation et le changement climatique. Présent aux côtés de ses homologues rwandais Paul Kagame et moldave Maia Sandu, M. Cassis a appelé à redoubler d'efforts, alors que le monde est en retard pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.

Le Tessinois demande une action commune 'maintenant'. Comme les besoins humanitaires, ceux liés au développement augmentent. Mais le financement stagne et le secteur privé n'alimente toujours que moins de 10% de l'aide.

La secrétaire générale adjointe de l'ONU Amina Mohammed a appelé à un 'changement radical'. L'aide doit s'aligner sur les besoins des pays récipiendaires, insiste-t-elle. Et d'appeler à nouveau à une réforme du système financier international, notamment une suspension de la dette des pays en développement et de nouveaux droits de tirage spéciaux.

'Développement comme urgence'

Un sommet sur les ODD est prévu l'année prochaine. 'Nous devons lancer un nouveau sens de l'urgence. Le développement comme urgence', selon la numéro deux de l'ONU.

Au total, une soixantaine de ministres et vice-ministres, surtout des pays récipiendaires, participent à Genève à la troisième réunion de haut niveau du partenariat mondial. Dans le projet de document final qui doit être approuvé mercredi après-midi, l'accent est mis sur l'augmentation de la participation des femmes dans les dispositifs de développement.

Les parties prenantes s'engagent également à oeuvrer davantage pour les ODD. 'Nous sommes dans une période difficile, bousculée par les crises', ajoute à Keystone-ATS l'émissaire suisse pour l'organisation de cette réunion, Thomas Gass.

'Les citoyens et les contribuables doivent savoir que les Etats travaillent non seulement sur les crises mais aussi sur le développement à plus long terme', dit l'ambassadeur, qui copréside le partenariat mondial.

/ATS