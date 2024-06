Centre neuchâtelois de psychiatrie: des mesures dès cet été

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) va prendre des mesures pour répondre aux nouveaux défis. La validation des options stratégiques a généré de fortes attentes de changement et une accélération du processus de mutation.

Un collectif de 70 soignants estime que le CNP est en crise. Il va rencontrer le Conseil d'Etat le 26 juin. 'Alors que se construisait la vision d’avenir, l’écart entre les ambitions futures du CNP et la réalité du présent est devenu de plus en plus palpable aux yeux du personnel et des partenaires externes', a expliqué lundi l'établissement.

La direction a annoncé qu'elle va mettre en œuvre les premières mesures d’amélioration dès cet été. Les défis de cette évolution de la culture des soins psychiatriques sont à la fois internes et externes.

Au niveau interne, le CNP doit notamment garantir la qualité des soins dans un contexte de pénurie de personnel qualifié et d’augmentation des besoins en santé mentale.

/ATS