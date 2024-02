Cérémonie commémorative spontanée à Zurich après la mort de Navalny

Près de 300 personnes à Zurich et une cinquantaine à Genève se sont réunies spontanément vendredi pour rendre hommage à l'opposant russe Alexeï Navalny. Elles ont rendu le président russe Vladimir Poutine responsable du décès du politicien âgé de 47 ans.

L'association 'La Russie du Futur' avait appelé à des rassemblements urgents dans ces deux villes. Environ 300 personnes se sont retrouvées à Zurich sur l'Europaplatz, juste à côté de la gare centrale. 'Never give up' (n'abandonne jamais'), ou encore 'Poutine a tué Navalny', affichaient plusieurs pancartes.

Un message également relayé par celles que les participants portaient à Genève, sur la Place des Nations, voyant dans le président russe un 'meurtrier sanguinaire'. 'Je ne pensais pas que Navalny décèderait en prison', a affirmé aux participants une femme qui a travaillé avec les équipes de l'activiste russe, meilleur ennemi de Vladimir Poutine depuis des années. 'Mais les forces de l'Etat ont été plus importantes' que celle de la société civile, ajoute-t-elle.

Et d'affirmer qu''il n'y a personne au-delà de Navalny' qui puisse arrêter l'autoritarisme en Russie. 'Ceux qui ne l'ont pas soutenu vont bientôt l'apprendre aussi', a-t-elle dit devant les participants.

'Je n'arrivais pas à croire une seule seconde qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont assassiné', a renchéri une autre femme qui a également collaboré avec l'entourage de M. Navalny, en parlant des représentants des autorités russes. Elle a appelé à aider l'Ukraine et l'armée ukrainienne, de même qu'à poursuivre les responsables.

Les prochains jours, semaines et mois seront intenses pour l'opposition, la population civile et la Russie, avait écrit l'association dans son appel. Alexeï Navalny n'est en effet pas simplement décédé, mais a été tué par Poutine et l'Etat russe, estime-t-elle.

Le politicien d'opposition est décédé en détention, selon la justice russe. L'homme de 47 ans se serait effondré après une promenade dans sa prison de l'Arctique et aurait immédiatement perdu connaissance. Les tentatives de réanimation seraient restées vaines.

