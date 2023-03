Chauffard roulant à 145 km/h au lieu de 80 dénoncé à la justice

La police tessinoise a intercepté quatre chauffards roulant à grande vitesse lors d'une opération de contrôle spéciale dimanche dans le Val Maggia. Les quatre hommes ont tous entre 21 et 23 ans et fonçaient très au-dessus de la limite autorisée de 80 km/h.

Les chauffards concernés sont deux Suisses et un Portugais âgés de 23 ans ainsi qu'un Italien de 21 ans, tous domiciliés au Tessin, annonce mercredi la police cantonale. Ils roulaient à des vitesses de 145 km/h et 142 km/h pour les deux principaux fautifs, et à 119 et 113 km/h pour les deux autres.

Le conducteur suisse flashé à 145 km/h, outre la confiscation immédiate de son permis, a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la loi sur la circulation routière.

/ATS