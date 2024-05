Conférence du Bürgenstock: Berne veut convaincre les pays du Sud

Plus d'une soixantaine de pays ont déjà annoncé qu'ils participeraient à la conférence de paix sur l'Ukraine au Bürgenstock (NW) à la mi-juin. La diplomatie suisse s'efforce de convaincre un maximum d'Etats, en particulier du Sud, à répondre présent.

La Confédération espère accueillir une centaine de pays sur les 160 invités, a indiqué mercredi matin le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau sur les ondes de la RTS.

Contacté par Keystone-ATS, M. Bideau a précisé que la Confédération a reçu à ce jour plus de 60 confirmations de participation au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Sur ce nombre, la moitié vient d'Europe et l'autre du reste du monde.

Selon lui, l'objectif n'est pas seulement d'atteindre le plus grand nombre de participants, mais aussi d'avoir une diversité. 'Les grands pays européens sont là, mais on aimerait aussi avoir le plus possible de pays du Sud', a-t-il souligné, plaidant pour 'l'ouverture'.

/ATS