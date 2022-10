Conseil fédéral: la commission de recherche de l'UDC débute ses travaux

Les oraux des candidats à la succession d'Ueli Maurer au Conseil fédéral vont pouvoir débuter. La commission de recherche de l'UDC a entériné les cinq candidatures qui sont sorties du bois ces dernières semaines. Prochaine décision le 18 novembre.

Les Bernois Werner Salzmann et Albert Rösti, le Zougois Heinz Tännler, la Nidwaldienne Michèle Blöchliger et le Zurichois Hans-Ueli Vogt sont en lice, a annoncé lundi la commission de recherche dans un communiqué. Ces noms étaient déjà connus depuis vendredi.

Le groupe parlementaire de l'UDC aux Chambres fédérales choisira son ticket définitif le 18 novembre à Hérémence (VS). L'élection devant les Chambres fédérales est agendée au 7 décembre. Aucun autre parti ne conteste le siège laissé par Ueli Maurer.

La commission de recherche est dirigée par l'ancien conseiller national Caspar Baader. Elle va procéder à l'audition de toutes les personnes et examiner leurs candidatures. Elle abordera les thèmes forts de l'UDC comme la neutralité, la migration, la sécurité de l'approvisionnement en énergie, l'allègement des charges pesant sur la classe moyenne et les entreprises et le renforcement de la production alimentaire suisse, indique le communiqué.

Cinq noms

Cinq candidats sont donc en lice pour succéder à l'actuel chef du Département fédéral des finances, le Zurichois Ueli Maurer. Le sénateur bernois Werner Salzmann, 59 ans, avait été le premier à annoncer sa candidature. Partisan d'une ligne dure, il siège aux Etats depuis 2019 après avoir été conseiller national de 2015 à 2019. Il préside la commission de la politique de sécurité.

Il a été suivi de peu par un autre Bernois, le conseiller national Albert Rösti, 55 ans, qui fait jusqu'ici figure de grand favori. Président du parti conservateur entre 2016 et 2020, député le mieux élu du pays aux Fédérales de 2019, il siège à la Chambre du peuple depuis onze ans. Il est spécialiste des questions d'énergie et de santé et on lui prête un style plutôt conciliant.

Le directeur des finances zougois Heinz Tännler s'est lui aussi mis à disposition de son parti pour prendre le siège d'Ueli Maurer. En tant qu''externe' à la Berne fédérale, ses chances sont considérées comme minces.

Autre candidate 'hors sérail', la conseillère d'Etat nidwaldienne Michèle Blöchliger, 55 ans, est l'unique femme à prétendre au poste. Actuelle ministre des finances de son canton, avocate, elle a été élue au gouvernement en 2018. Elle est pour l'instant peu connue hors de son canton, et fera office d'outsider dans la course.

Hans-Ueli Vogt est sorti du bois en dernier. Après plusieurs renoncements de ses poids lourds, comme la ministre cantonale Natalie Rickli, la puissante UDC zurichoise a proposé la candidature de ce professeur de droit. Conseiller national entre 2015 et 2021, âgé de 52 ans, représentant urbain du parti, Hans-Ueli Vogt est le père de l'initiative dite 'sur les juges étrangers', rejetée par le peuple en 2018. Il s'est parfois écarté de la ligne de son parti, comme sur le mariage pour tous ou l'initiative sur les multinationales responsables.

/ATS