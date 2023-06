Coronavirus: la Confédération a déboursé 5 milliards pour les frais de santé

La Confédération a déboursé 5 milliards de francs pour les coûts directs de la santé dus à la pandémie de Covid-19 entre 2020 et 2022. La facture des cantons est elle estimée entre 2,3 et 2,9 milliards.

Les coûts liés aux tests Covid-19 (3 milliards de francs) et à l'achat de vaccins et de biens médicaux (1,7 milliard) constituent l'essentiel des frais supportés par la Confédération entre 2020 et 2022, indique mercredi le Conseil fédéral dans un rapport sur les conséquences financières de la pandémie.

Les cantons ont notamment dépensé 413 millions de francs pour vacciner la population, ainsi qu'entre 570 et 938 millions pour fournir des capacités supplémentaires dans les hôpitaux.

Les coûts assumés par les assureurs dans l'assurance obligatoire des soins pour le traitement stationnaire de patients ont eux varié entre 816 et 958 millions. Les assurances ont également pris en charge les coûts de la vaccination à raison de 380 millions de francs.

/ATS