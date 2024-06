Corps d'une femme retrouvée dans la rivière Mesoa (GR)

Le corps d'une femme a été retrouvé jeudi dans la rivière Moesa (GR). Des investigations sont en cours pour déterminer s'il s'agit d'une des personnes portées disparues depuis les intempéries de vendredi dernier dans le val Mesolcina.

Le corps a été retrouvé jeudi vers 10h25 dans la Moesa près de Grono lors d'une opération de recherche menée par les polices alpines des cantons du Tessin et des Grisons, les pompiers et des plongeurs de la police tessinoise, a indiqué jeudi la police cantonale des Grisons. Le Ministère public des Grisons a ouvert une enquête pour déterminer l'identité de la femme décédée et savoir s'il s'agit d'une des personnes disparues lors des inondations de vendredi dernier.

/ATS