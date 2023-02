Cortège du carnaval à Lucerne sous un soleil radieux

La deuxième partie du carnaval de Lucerne a débuté lundi matin à 6h00 en présence de 5000 personnes. Elles étaient 4000 l'année dernière. L'après-midi, le cortège a attiré 60'000 spectateurs, un record.

Le cortège a débuté à 14h00 sous un soleil radieux. Une quarantaine de chars et de Guggenmusik ont défilé au bord du lac, sur le 'Seebrücke' et dans la ville. Il y a eu 20'000 spectateurs de plus que l'année dernière, selon la police.

Aucun incident notable n'a été signalé, a indiqué lundi le Ministère public lucernois. L'ambiance était festive. Le week-end s'est aussi déroulé sans accroc. Près de 60'000 personnes ont fait la fête dans la ville de Lucerne contre environ 40'000 l'année dernière.

Le carnaval de Lucerne, le deuxième plus important de Suisse après celui de Bâle, se poursuit jusque dans la nuit de mardi à mercredi. A Bâle, les festivités débutent lundi prochain à 4h00 avec le traditionnel Morgenstraich et elles dureront jusqu'à jeudi au petit matin.

/ATS