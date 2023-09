Coup de filet contre un réseau de pédopornographie en Argovie

Le ministère public argovien a pu identifier et arrêter l'exploitant d'une bourse d'échanges de pornographie enfantine sur le Darknet. Il requiert une peine de six ans de prison contre l'accusé de 47 ans.

Plus de 1,4 million de fichiers de pornographie enfantine ont été trouvés sur les appareils du suspect, a indiqué mercredi le ministère public argovien. Un grand nombre de ces fichiers ont été échangés ou transmis à des tiers.

Le domicile du suspect avait été perquisitionné au printemps, mais ce n'est qu'après l'analyse de la vaste infrastructure informatique que la véritable ampleur des activités du suspect n'est apparue, précise le ministère public.

L'homme est accusé de production, possession et diffusion de pornographie enfantine. Le Ministère public requiert une peine de six ans de prison et une expulsion du territoire pour dix ans, le suspect étant un citoyen allemand.

/ATS