Crédits Covid: 2767 plaintes pénales - montant de 307 millions

Jusqu'à présent, 2767 plaintes pénales ont été déposées en Suisse pour abus potentiel ou effectif des crédits Covid-19. Le montant total pourrait atteindre quelque 307 millions de francs, a confirmé dimanche le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) à Keystone-ATS.

Sur les 2767 procédures, 708 sont closes et 2059 encore ouvertes, selon des chiffres actualisés fin mars par le Département fédéral des finances (DFF) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont s'est fait l'écho la NZZ am Sonntag. Le montant pour les procédures closes s'élève à 59,3 millions et à 247,5 millions de francs pour celles encore ouvertes.

Selon le DFF et le DEFR, cette somme correspond au volume des crédits au moment de leur octroi. Mais cela ne signifie pas que cet argent est perdu, a précisé le SECO.

/ATS