Croix-Rouge: une Américaine prend la présidence de la Fédération

La plus grande institution humanitaire au monde s'enfonce dans la crise, mais a échappé au pire. Les membres de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont élu lundi à Genève l'Américaine Kate Forbes.

Après des heures d'incertitudes et parfois d'insultes, celle-ci a obtenu 88 voix au second tour pour un mandat de quatre ans, contre 75 pour le Kényan Abbas Gullet. La journée avait auparavant donné lieu à un affrontement entre le Conseil exécutif et les 191 sociétés nationales.

'Je viens de changer ma première priorité. Ma première priorité sera de nous rassembler tous à nouveau. Nous sommes un mouvement', a affirmé la nouvelle présidente. Son prédécesseur Francesco Rocca, qui avait décidé de démissionner après un conflit d'intérêts, a annoncé que des accusations d'harcèlement sexuel de 2016 à 2018 avaient été reçues contre M. Gullet.

Le Conseil exécutif a décidé de reporter l'élection au maximum jusqu'en octobre. Mais sous les huées, l'Assemblée générale extraordinaire a demandé à voter.

/ATS