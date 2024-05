D'autres aurores boréales, moins lumineuses, observées en Suisse

Des aurores boréales ont à nouveau été observées au-dessus de la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Mais elles étaient nettement plus faibles que la nuit précédente, a annoncé dimanche matin le service météorologique Meteonews.

Les aurores boréales ont surtout été visibles depuis les montagnes, indique Meteonews sur X. Le phénomène naturel était visible notamment en Suisse orientale depuis le Pizol et le Säntis.

Le service météorologique avait déjà annoncé samedi qu'il était possible de voir à nouveau des aurores boréales dans le ciel nocturne suisse. Les chances devraient s'affaiblir en début de semaine.

Des aurores boréales impressionnantes ont été observées à travers la Suisse dans la nuit de vendredi et samedi. Ce phénomène rarissime sous nos latitudes a été causé par une tempête solaire qui s'est abattue sur la Terre dès vendredi. Plus les vents solaires sont forts, plus les aurores boréales sont visibles vers le sud.

La dernière tempête géomagnétique de niveau 5 observée remontait à octobre 2003, un épisode surnommé 'les tempêtes d'Halloween'. La plus importante tempête solaire jamais enregistrée est survenue en 1859, selon la Nasa. Aussi connue sous le nom d'événement de Carrington, elle avait très fortement perturbé les communications par télégraphe.

/ATS