Décès de François Couchepin, ancien chancelier de la Confédération

Chancelier de la Confédération de 1991 à 1999, François Couchepin est décédé jeudi à l’âge de 88 ans. Figure du monde politique radical valaisan et suisse, l'homme était très atteint dans sa santé.

Fils du juge fédéral Louis Couchepin, François Couchepin était aussi un cousin lointain de l’ancien président de la Confédération Pascal Couchepin, a indiqué le président du PLR valaisan Florian Piasenta à Keystone-ATS, revenant sur une information du Nouvelliste.

Les deux hommes se sont fréquentés à Berne. L'ancien conseiller fédéral revient sur leur relation sur le site du journal valaisan: 'Nous étions très proches tant au niveau intellectuel qu’amical. En plus d’être un brillant juriste, François fut un politicien important en Valais. Député incisif et courageux, il a joué un rôle essentiel durant la fameuse affaire Savro et s’est engagé pour la défense des agriculteurs lors de la guerre du fluor.'

Venant de Martigny, François Couchepin, qui avait un brevet de notaire et d'avocat, s’est ensuite installé après sa retraite à Lausanne.

Sur le plan politique, il a commencé sa carrière dans les rangs du PLR valaisan, jusqu'au Grand Conseil. En 1980, il entame sa carrière à Berne et entre à la Chancellerie fédérale comme chef de la section française des services linguistiques centraux. Nommé vice-chancelier en 1981, il est élu chancelier en décembre 1991. Réélu en 1995, il se retire le 31 décembre 1999.

