Décès du prix Nobel suisse Karl Alex Müller à 95 ans

Le lauréat suisse du prix Nobel de physique Karl Alex Müller est décédé à l'âge de 95 ans. Il avait reçu cette distinction en 1987 avec l'Allemand Georg Bednorz.

Le physicien est décédé le 9 janvier, indiquent mardi les avis de décès publiés par sa famille et son laboratoire de recherche IBM Research dans le journal alémanique 'Tages-Anzeiger'. Il s'est endormi paisiblement après avoir supporté sa dernière tranche de vie avec 'persévérance et optimisme', écrit la famille.

Le scientifique, né le 20 avril 1927 à Bâle, a débuté il y a environ 60 ans en tant que collaborateur scientifique au sein du laboratoire de recherche zurichois IBM Research, dont le siège est à Rüschlikon (ZH). Il a dirigé le département de physique de 1971 à 1985.

Karl Alex Müller et l'Allemand Georg Bednorz ont en 1986 découvert la supraconductivité à haute température, ce qui leur a valu le prix Nobel de physique un an plus tard. 'En tant que scientifique, M. Müller était très respecté au niveau international et ses travaux ont inspiré de nombreux collègues vers la nouveauté', est-il écrit dans les avis de décès.

/ATS