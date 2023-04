Découverte d'une peinture murale de 1543 à Wil (SG)

Une peinture murale datant de 1543 a été découverte à Wil (SG) lors de travaux de construction dans un bâtiment historique vieux de plus de 800 ans. La peinture représente le Christ ressuscité avec, à sa gauche, un homme tenant un poisson dans ses mains.

La peinture 'est dans un très bon état, ce qui est rare', a indiqué lundi la commune de Wil. Les travaux vont se poursuivre afin de dégager l'ensemble du mur. La peinture murale faisait vraisemblablement partie d'une vaste décoration montrant des scènes bibliques.

Cette peinture est probablement étroitement liée à l'action du prince-abbé Diethelm Blarer von Wartensee (1503-1564), qui était en fonction à l'époque. Après la dissolution de l'abbaye de St-Gall en 1527, Blarer von Wartensee s'est battu pour sa restauration et le renforcement de son monastère à la suite de la Réforme, explique le service d'information de la commune de Wil.

Peinture encore en grande partie cachée

Une grande partie de la peinture est encore cachée sous un revêtement mural baroque. Outre le Christ tenant sa crosse et son étendard et l'homme avec un poisson dans ses mains, on peut déjà voir à droite les mains d'une autre personne qui porte probablement un nid d'abeilles.

Le bâtiment dans lequel la peinture a été découverte s'appelle le 'Hof zu Wil'. Il est vieux de plus de 800 ans, peut-on lire sur le site internet de la commune. Il a abrité une abbaye pendant 500 ans, puis une brasserie pendant près de 200 ans. Il appartient à une fondation depuis le milieu des années 1990. Elle souhaite faire du 'Hof zu Wil' un lieu de rencontre sociale et culturelle.

/ATS