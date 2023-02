Des centaines de manifestants contre la guerre à Genève et Zurich

Des marches pour la paix se tenaient samedi à Genève et Zurich pour marquer la première année de l’invasion russe en Ukraine. Affichant leur soutien aux Ukrainiens, les manifestants appelaient à mieux soutenir les réfugiés ou dénonçaient les livraisons d'armes.

Entre 300 et 350 personnes ont défilé samedi dès 15h00 dans les rues de Genève, depuis la zone piétonne du Mont-Blanc en face de la gare Cornavin, selon un décompte de la police.

'N'oublions pas qu'il y a toujours la guerre en Ukraine', martelait Alina Datsii du Comité Ukraine Genève, l'une des associations organisatrices de la marche. Interrogée par Keystone-ATS, elle enjoignait à 'trouver des solutions pour arrêter cette guerre'.

'Nous appelons la Confédération et les autorités cantonales genevoises à prendre position plus clairement face au conflit qui est en cours, par un gel des avoirs des oligarques notamment ', a renchéri Sylvain Thévoz, député socialiste au Grand Conseil genevois et également membre du Comité Ukraine Genève.

Mais aussi par le renforcement de l’assistance aux réfugié-es ukrainien-nes pour l’accueil, la recherche d’un logement et d’un travail.

Près de 300 manifestants la veille

Les participants étaient pour la plupart drapés dans des banderoles aux couleurs de l’Ukraine, scandaient des slogans comme 'arrêtez la guerre, sauvez l'Ukraine!'

Des pancartes affichaient des messages tels 'Stop Putin stop war' ou encore 'We will rave on Putin's grave' que l'on peut traduire par 'nous danserons sur la tombe de Poutine'.

Cette marche faisait suite à une manifestation organisée la veille devant le Palais des Nations qui a rassemblé entre 250 et 300 personnes, selon la police. Le Centre pour l’action non-violente a aussi convoqué une marche silencieuse à la mi-journée à Genève et à Lausanne, sans que le nombre de participants ne soit connu.

C'est sous le slogan 'Arrêtez la guerre, soutenez l’Ukraine' que le Comité Ukraine Genève lançait son appel. Dans un communiqué diffusé mardi, il enjoignait la Confédération et les autorités cantonales genevoises à 'tout mettre en œuvre pour soutenir l’Ukraine' dans la guerre contre la Russie.

Le collectif - créé le 1er mars 2022 à Lausanne et qui a désormais des sections dans les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, de Bâle-Ville et du Tessin - réclame aussi un 'soutien à la résistance civile et militaire du peuple ukrainien'. Il est soutenu par de nombreuses associations, ONG et partis politiques.

Deux actions à Zurich

A Zurich, quelque 300 personnes - 500 selon les organisateurs - ont participé à une manifestation à l'appel de l'alliance 'Halte à la guerre'. Elles demandaient notamment 'Non aux livraisons d'armes' et 'Halte aux sanctions contre la Russie'.

'Combattre l'impérialisme, la racine de la guerre', disait l'appel à la manifestation 'contre le fascisme et le nationalisme' et 'pas de rapprochement supplémentaire de la Suisse avec l'OTAN', celle-ci étant une 'alliance impérialiste guerrière'. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a aussi été condamnée.

En parallèle, des Russes se sont rassemblés ailleurs à Zurich pour protester contre la guerre. Ils ont condamné la 'guerre criminelle' et se sont mobilisés pour 'la paix et la victoire pour l'Ukraine' et 'la liberté pour la Russie'.

/ATS