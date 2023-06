Des chouettes chevêches nichent au nord-ouest de la Suisse

Après presque 40 ans d'absence, un couple de chouettes chevêches s'est à nouveau reproduit dans le nord-ouest de la Suisse en 2023, pour la première fois. L'objectif de recoloniser la Suisse à partir des populations des pays voisins a été atteint.

C'est ce qu'a annoncé jeudi BirdLife Suisse. Un collaborateur de l'organisation de protection des oiseaux a trouvé une nichée réussie avec des jeunes. Le retour tant attendu de cet oiseau est un succès, poursuit le communiqué. 'C'est l'une des rares lueurs d'espoir dans la protection de la biodiversité, dont l'état est très préoccupant en Suisse', a déclaré Martin Schuck, directeur adjoint de BirdLife Suisse.

L'emplacement exact de la nidification est gardé secret, car les chouettes chevêches sont sensibles aux dérangements. Les oiseaux doivent pouvoir se développer sans être dérangés, afin de pouvoir continuer à se reproduire, a ajouté BirdLife Suisse.

Presque disparue

En collaboration avec différents partenaires, BirdLife Suisse réalise depuis plus de 20 ans des revalorisations d'habitats à grande échelle dans le cadre d'un programme trinational consacré à la couette chevêche. A ce programme participent la France et l'Allemagne, au côté de la Suisse. Ceci dans le but de permettre à celle que l'on appelle aussi Chevêche d'Athéna de recoloniser le nord-ouest de la Suisse

Depuis le début du projet, la population de chouettes chevêches a presque quadruplé du côté allemand et français, a fait savoir BirdLife.

Selon l'organisation, la chevêche d'Athéna a failli disparaître de toute la Suisse en tant qu'oiseau nicheur. Au début du millénaire, sa population n'était plus que de 50 à 60 couples. Elle aurait ainsi presque rejoint la liste des anciens oiseaux nicheurs comme la Pie-grièche à tête rousse ou le Courlis cendré, qui ont disparu de notre pays au cours des dernières décennies.

Ce n'est que grâce à des activités de conservation intensives dans différentes régions que son extinction a pu être évitée, comme l'a communiqué BirdLife Suisse. Les populations du Tessin, de Genève, d'Ajoie et du Grand Marais ont depuis augmenté pour atteindre environ 150 couples nicheurs.

/ATS