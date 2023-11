Des milliers de personnes affluent pour le Zibelemärit

Le Zibelemärit, la traditionnelle foire aux oignons de Berne, a débuté lundi à l'aube. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues dans le plus grand marché de la capitale fédérale.

Vers 04h30, les premiers visiteurs parcouraient déjà les stands décorés d'oignons, a constaté sur place un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Le Zibelemärit propose des tresses d'oignons, des couronnes d'oignons et des figurines d'oignons. On peut y manger des tartes au fromage et aux oignons.

Les commerçants du marché, souvent originaires du canton de Berne ou du canton voisin de Fribourg, proposent des dizaines de milliers de tonnes d'oignons. Ils vendent aussi de l'ail et des légumes de saison. Une bataille de confettis est prévue dans l'après-midi.

Plus grande foire annuelle organisée à Berne, le marché aux oignons remonterait à 1405, année durant laquelle la ville de Berne a brûlé dans sa quasi-totalité. Pour remercier les paysans fribourgeois venus aider à éteindre l'incendie, les autorités bernoises ont permis à leurs voisins de venir vendre leurs oignons une fois par année.

Depuis 2011, ce marché est inscrit sur la liste des traditions vivantes de Suisse, comme le carnaval de Bâle ou le 'Sechseläuten' de Zurich.

/ATS