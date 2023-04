Des rafales ont soufflé à plus de 130 km/h sur le Plateau

Au cours des dernières 24 heures, des vents tempétueux ont soufflé sur le Plateau. Un pic de rafales de 136 km/h à Koppigen BE et de 130 km/h à Egolzwil LU a été relevé.

Entre vendredi matin et vendredi soir, des pointes de vent entre 70 à plus de 120 km/h ont été enregistrées par endroits au nord des Alpes, et entre 100 à 150 km/h dans les zones légèrement surélevées ainsi qu’en montagne, peut-on lire sur le site de MétéoSuisse. De telles rafales d'ouragan sont peut-être aussi à l'origine des déraillements de trains survenus vendredi à Lüscherz BE et Büren zum Hof BE, qui ont fait 15 blessés.

A Liestal BL, la structure du toit d'un chantier a été projetée contre la façade d'une maison, a indiqué samedi la police cantonale. Une personne a été légèrement blessée. Et dans le canton d'Argovie, les rafales de vendredi ont causé divers dégâts en faisant tomber des barrières de chantier ou des arbres.

Alerte de niveau 2 samedi

Les rafales maximales ont diminué vendredi soir, surtout sur les régions de plaine. L'alerte de niveau 3 a été levée, mais une alerte de niveau 2 est maintenue pour le nord des Alpes jusqu'à samedi soir.

Le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF à Davos a émis samedi matin un avertissement d'avalanche du deuxième niveau le plus élevé, le niveau 4, pour le Bas-Valais romand au-dessus de 2200 mètres. Dans cette région, il y a un fort danger d'avalanche. Dans le reste des Alpes, le degré de danger 3 'marqué' prévaut.

/ATS