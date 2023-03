Des vents tempétueux décoiffent le Plateau

Des vents tempétueux balaient certaines régions du nord des Alpes vendredi en Suisse. En plaine, des rafales à 107 km/h ont notamment été mesurées à Zurich et à 108 km/h à Alpnach (OW).

Des arbres sont tombés sur des tronçons autoroutiers, comme sur l'A1 entre Genève et Coppet (VD), et entre Meggenhus et Rheineck (SG). Idem sur l'A3, près de l'aire de repos Fuchsberg dans le canton de Schwytz. A Uster (ZH), des marchés ont été annulés.

En altitude, au Säntis, les bourrasques de vent ont atteint 143 km/h, ont indiqué les services météorologiques. Les experts ont mis en garde face aux risques potentiellement mortels lors de balades en forêt.

Le point culminant de la tempête est attendu vers 17h00, Météosuisse parle d'un danger important (3 sur une échelle de 5). Il s'agit des plus forts vents enregistrés cette année en Suisse, a précisé une météorologue au Tages-Anzeiger La limite des chutes de neige est annoncée à 1500 m en soirée.

