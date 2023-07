Deux dénonciations pour refus d'asperger de l'insecticide à Kloten

L'action contre le scarabée japonais à Kloten (ZH) est terminée. La plupart des personnes concernées par la présence de ce scarabée se sont montrées coopératives. Deux ont toutefois été dénoncées pour avoir refusé d'asperger de l'insecticide dans leur jardin.

Ces deux personnes doivent s'attendre à des amendes, a indiqué lundi le département des travaux publics du canton de Zurich, qui confirme un article paru dans le Zürcher Unterländer. Certains propriétaires n'ont accepté de faire asperger leur jardin qu'après une discussion avec la police.

Des dizaines de scarabées japonais ont été découverts lors de contrôles aléatoires, a expliqué un porte-parole du département à l'agence Keystone-ATS. 'Cela montre qu'une population s'est formée à Kloten'. Le nombre effectif est probablement bien plus élevé.

Depuis la semaine dernière, des informations laissent supposer que des scarabées japonais sont aussi présents en dehors de Kloten. 'Mais jusqu'à présent, toutes les indications se sont révélées fausses', précise-t-on au département.

Fin de l'action 'insecticide'

L'action 'insecticide' a pris fin vendredi après-midi. Les spécialistes et des membres de la protection civile avaient lancé l'opération jeudi matin. C'était la seule façon d'éradiquer ces scarabées.

Les pièges resteront en place pendant quelques semaines encore afin de capturer le plus grand nombre possible de coléoptères. D'une taille de 8 à 12 millimètres, les scarabées du Japon sont peu sélectifs: ils ont plus de 300 plantes hôtes. Ils s'attaquent notamment aux baies, aux arbres fruitiers, à la vigne ou au maïs, mais aussi aux rosiers, aux érables, aux bouleaux et aux tilleuls. Ils peuvent provoquer de gros dégâts.

Les scarabées découverts à Kloten constituent la première population trouvée au nord des Alpes. En Suisse, on ne les trouvait jusqu'à présent qu'au Tessin. Le scarabée japonais est présent en Italie depuis 2014. Il a été trouvé de manière isolée dans les cantons de Soleure et de Bâle-Ville à partir de 2019.

/ATS