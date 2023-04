Deux policiers blessés dans une manifestation non autorisée à Berne

Des manifestants ont jeté des objets et des feux d'artifice contre la police dans la nuit de samedi lors d'un rassemblement non autorisé à Berne. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de substances irritantes. Une policière et un policier ont été blessés.

L'attention de la police a été attirée sur le cortège à 00h25, peut-on lire dans un communiqué publié dimanche. De nombreuses personnes s'étaient rassemblées à la Schützenmatte avant de se diriger vers la gare.

Le cortège a été toléré dans un premier temps. Alors que celui-ci empruntait des rues du centre-ville, des inconnus ont allumé à plusieurs reprises des feux d'artifice. Quelques murs et autres installations ont aussi été tagués au passage.

Des vitrines de magasins ont également été brisées et endommagées dans le Nordring. Dans la foulée, des manifestants s'en sont pris aux policiers, en jetant sur eux et sur des véhicules d'intervention ainsi que sur plusieurs bâtiments des projectiles et des feux d'artifice. La police a alors fait usage de balles en caoutchouc et substances irritantes.

L'incendie d'un conteneur a entraîné l'intervention des pompiers. Les manifestants se sont dispersés aux abords de la Schützenmatte. La police explique les avoir empêchés de revenir au centre-ville et sur le site de Bernexpo. Une enquête a été ouverte.

Appel des milieux autonomes

La policière blessée s'est rendue à l'hôpital pour y recevoir un traitement médical. Elle a pu entre-temps rentrer chez elle, a indiqué la police à Keystone-ATS.

La police n'a pas précisé qui a organisé la manifestation. Selon le portail 'Barrikade', issu des milieux autonomes, un appel à cette manifestation a été lancé en faveur du 'militantisme dans la lutte pour plus d'espace libre'. Des témoins sont recherchés dans le cadre de l'enquête en cours menée par le procureur.

/ATS