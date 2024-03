Deux sinistres à Winterthour: deux femmes hospitalisées

Deux incendies ont éclaté à Winterthour dans la nuit de samedi à dimanche. L'un a pris sur le balcon d'un immeuble et l'autre a détruit une maisonnette dans un jardin ouvrier. Deux femmes ont été hospitalisées, légèrement brûlée respectivement intoxiquée à la fumée.

C'est un passager du train passant non loin du jardin ouvrier qui a donné l'alerte vers 00h30 dimanche. A l'arrivée de la police municipale et des pompiers, l'une des maisonnettes était déjà entièrement en feu. Une femme de 57 ans a subi de légères brûlures et a dû être transportée à l'hôpital. Selon les indications de la police, les cabanes environnantes ont également été endommagées.

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 20h00, la centrale d'intervention de la police municipale de Winterthour a été informée d'un incendie sur le balcon d'un immeuble d'habitation. Le feu, qui s'était déjà propagé à la façade à l'arrivée des pompiers, a été éteint par ces derniers, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise.

Les forces d'intervention ont évacué tous les habitants de l'immeuble concerné et d'un immeuble adjacent. Une femme de 30 ans a été transportée à l'hôpital avec des symptômes d'intoxication par la fumée. Un appartement n'était plus habitable après l'incendie.

