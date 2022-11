Didier Castella élu à la présidence du Conseil d'Etat fribourgeois

Le Conseil d'Etat fribourgeois sera présidé l'an prochain par le PLR Didier Castella, 52 ans. Le Gruérien, chef de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) succède dans la fonction au centriste moratois Olivier Curty, 50 ans.

Le Grand Conseil a élu mercredi Didier Castella à la présidence du Conseil d'Etat avec 87 voix, une majorité absolue de 47 voix étant requise. Avant d'accéder à l'exécutif en 2018, le docteur en physique travaillait à la Confédération, au secrétariat général du Département de la défense, de la protection de la population et des sports.

Didier Castella se trouve à la tête de la DIAF depuis son accession au gouvernement lors d'une élection partielle organisée pour trouver un successeur à la Verte démissionnaire Marie Garnier. Réélu il y a un an tout juste, ce père de trois filles, sportif accompli, est en train d'accomplir sa première législature complète de cinq ans.

Terrain

Militant aux jeunesses PLR gruériennes, Didier Castella a siégé au sein du Conseil communal de sa commune de Gruyères de 2000 à 2011. De 2012 à 2017, il a présidé le PLR fribourgeois, tout en siégeant au Grand Conseil fribourgeois de 2011 à 2018. L'homme est connu comme étant un politicien de terrain.

Non soumise à élection, la vice-présidence du gouvernement devrait revenir au centriste Jean-Pierre Siggen, 60 ans, en fonction depuis 2013 et qui a déjà présidé le Conseil d'Etat en 2019. Ce juriste et économiste, qui a grandi en Valais, a repris début 2022 la Direction des finances, après avoir occupé celle de l'instruction publique.

L’an dernier, l’élection des présidences du Conseil d’Etat et du Grand Conseil s’était tenue à Granges-Paccot dans les locaux vastes et austères de Forum Fribourg. La fin des mesures sanitaires a permis de redonner du lustre à ce rendez-vous protocolaire, surtout avec le retour des députés dans un Hôtel cantonal entièrement rénové.

/ATS