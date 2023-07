Discours, brunchs et éventuellement feux d'artifice

La Suisse célèbre depuis ce lundi la Fête nationale. Au programme, les traditionnels discours des édiles politiques, un large choix de brunchs à la campagne et de-ci de-là, des feux d'artifice pour autant que les autorités aient donné leur feu vert.

A moins de trois mois des élections fédérales, les orateurs auront à coeur de rappeler ce qui fait la cohésion de la Suisse au 1er Août. Les conseillers fédéraux sont particulièrement sollicités à cette occasion.

On pourra écouter l'un ou l'autre des sept Sages dans toute la Suisse, le président de la Confédération Alain Berset commençant les festivités le 31 juillet à Aegerten (BE), près de Bienne. Trois ministres participeront également à des brunchs le 1er du mois, Elisabeth Baume-Schneider dans le Muotathal, Guy Parmelin au Lac Noir et Ignazio Cassis dans la région du Gothard, la veille.

Au total, quelque 260 exploitations de toute la Suisse ouvrent leurs portes et invitent la population à venir prendre le petit-déjeuner sur leur domaine. Cette année aura un goût sans doute particulier, puisque cela fait 30 ans que l'Union suisse des paysans a lancé ce rendez-vous pour découvrir les produits locaux de l'agriculture helvétique.

Portes ouvertes au Palais fédéral

Comme chaque année, le Palais fédéral ouvrira aussi ses portes à Berne, de 08h30 à 16h30. La présidente du Conseil des Etats, Brigitte Häberli-Koller, et le président du Conseil national, Martin Candinas, répondront aux questions du public. Et des guides expliqueront le fonctionnement du Parlement.

Cette année, les visiteurs pourront en outre découvrir le film 'Session - Quatre photographes de Magnum Potos au Palais du Parlement'. Ce projet a été réalisé à l’occasion du 175e anniversaire de la Constitution fédérale.

Attention aux feux d'artifice

Enfin, côté feux d'artifice, la prudence est de mise. Malgré les récentes pluies, la situation sur le front de la sécheresse reste délicate en maints endroits de Suisse comme en Valais, récemment touché par un vaste incendie de forêt.

Certains cantons ont émis un avis d'interdiction préventif pour l'usage privé d'engins pyrotechniques. Et La Chaux-de Fonds, récemment frappée par les éléments, a renoncé à la Fête nationale pour des raisons de sécurité.

