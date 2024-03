Dix kilomètres de bouchons au Gothard

A une semaine du week-end pascal, les bouchons ont atteint jusqu'à 10 km samedi à la mi-journée à l'entrée nord du tunnel Gothard sur l'A2. La file de véhicules s'est peu à peu résorbée au cours de l'après-midi. Peu avant 18h00, la circulation était à nouveau fluide.

Les dix kilomètres de bouchons correspondaient à un temps d'attente de 1 heure et 35 minutes sur l'autoroute A2 entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri, indique le Touring Club Suisse (TCS) sur X. La raison donnée par le TCS était une surcharge de trafic.

Désormais en cas d'embouteillage au-delà de huit kilomètres, la vitesse sur l'autoroute entre Altdorf et Amsteg UR est réduite à 80 km/h, afin de réduire le risque d'accident.

Au sud des Alpes, les voyageurs ont trouvé une météo plus ensoleillée et douce. Les températures y étaient comprises entre 15 et 19 degrés, quasi deux fois plus qu'en maints endroits sur le Plateau où le temps s'annonçait aussi plus humide.

Les vacances de printemps ont débuté ce week-end dans onze Länder allemands, dont le Bade-Wurtemberg et la Bavière, voisins de la Suisse. Les écoliers sont aussi déjà en vacances à Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

Les plus fortes perturbations sont toutefois attendues à partir de mercredi, en particulier au Gothard et au San Bernardino, selon l'Office fédéral des routes.

Le trafic ferroviaire connaîtra également une hausse de la fréquentation durant la semaine de Pâques. Pour répondre à la forte demande, les CFF mettront en service 49 trains supplémentaires au total pendant les fêtes de Pâques, de la Suisse alémanique au Tessin et vice-versa. Au total, 49'000 places assises supplémentaires seront ainsi disponibles.)

