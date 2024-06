Dynamitage pour une galerie de drainage à Brienz (GR)

Des experts ont procédé lundi à un premier dynamitage en aval du village de Brienz (GR) pour construire un système de drainage de 2,3 km de long. Les géologues espèrent ainsi stopper le glissement du village et les éboulements sur la montagne.

'Le village doit encore vivre dans 100 ans', a déclaré Daniel Albertin, président de la commune d'Albula (GR) dont Brienz fait partie. La galerie de drainage devrait être achevée à l'été 2027. Le coût de ce projet est estimé à 40 millions de francs, pris en charge en grande partie par la Confédération et le canton des Grisons.

Environ 70 millions de mètres cubes de roches sont toujours en mouvement sur la montagne au-dessus du village, ce qui correspond au volume d'environ 70'000 maisons individuelles. Brienz repose sur une couche de roche instable de 150 mètres d'épaisseur, qui glisse à une vitesse allant jusqu'à 1,6 mètre par année.

Avec la galerie de drainage en aval de Brienz, les experts espèrent arrêter le glissement du village et de la montagne. En cas d'échec, le village ne sera pas habitable à long terme.

Pression accrue de l'eau

Les experts estiment que la pression accrue de l'eau dans le sous-sol du village est la cause principale du glissement. Cette eau se trouve à la fois dans la couche de roche instable et dans la roche stable située en dessous. Les géologues veulent drainer ces deux couches.

Entre 2021 et 2022, une galerie de sondage de 650 mètres de long et d'une largeur et d'une hauteur équivalentes à celle d'un tunnel routier à une voie a déjà été creusée dans la roche instable. Des forages de drainage ont aussi été réalisés. Ce premier drainage a permis de réduire de moitié la vitesse de glissement du village. Le glissement de la montagne s'est aussi ralenti.

Evacuation en mai 2023

Le 12 mai 2023, les 84 habitants de Brienz ont été évacués. Deux millions de mètres cubes de roches menaçaient de s'effondrer sur le village. Dans la nuit du 16 juin, 1,2 million de mètres cubes de roches se sont détachés de la montagne.

La masse de roches et de pierres s'est arrêtée juste avant le village. Les habitants ont pu rentrer chez eux au début du mois de juillet.

/ATS