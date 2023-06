Eclosion surprise d'un bébé caïman au zoo de Zurich

L'éclosion récente d'un bébé crocodile a surpris les employés du zoo de Zurich. Un visiteur a découvert le petit caïman à museau large dans l'installation de ses congénères. Les gardiens s'attendaient à sa naissance deux mois plus tard.

Le petit reptile a éclos il y a quelques semaines, indique le zoo de Zurich mercredi. Entretemps, il mesure 15 à 20 centimètres de long et pèse environ 120 grammes. Les visiteurs peuvent l'observer dans l''Exotarium' du parc zoologique.

Les gardiens du zoo savaient que son éclosion devait avoir lieu cette année, car sa mère a commencé à préparer le nid au début de l'année. Cette activité se termine en général avec la ponte des oeufs. Il n'en a pas été ainsi cette fois-ci.

La femelle continuant à s'activer autour du nid, les gardiens sont intervenus pour vérifier le contenu du nid. Ils y ont découvert des oeufs qu'ils supposaient alors avoir été pondus peu auparavant. Pourtant, le bébé a éclos un mois plus tard au lieu des 70 à 90 jours de couvaison attendus par les gardiens à partir du moment de leur découverte.

La femelle a donc apparemment pondu des oeufs bien plus tôt sans que personne ne s'en aperçoive et induit les gardiens du zoo en erreur en continuant à s'activer sur le nid. Il s'agit de son premier petit. Un visiteur l'a découvert en train de ramper dans l'installation. Il en a averti les gardiens qui sont alors tombés des nues. On connaîtra le sexe du bébé caïman dans quelques semaines.

