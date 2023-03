Ecole inclusive: grosses préoccupations et frustrations (enquête)

Complications, lourdeurs, manque de moyens et refus d'aide: l'enquête sur le terrain des syndicats de l'enseignement vaudois sur l'école inclusive fait ressortir des retours négatifs et préoccupants. Des assises d'ici l'été et un plan cantonal d'action sont exigés.

Avec 1894 réponses de maîtres et enseignants, 'c'est la plus grande enquête sur le terrain relative à l'école à visée inclusive de Suisse romande voire de Suisse', a affirmé vendredi devant la presse à Lausanne Gregory Durand, président de la Société pédagogique vaudoise (SPV), principal syndicat des enseignants. 'C'est un grand succès et cela donne beaucoup de valeurs aux résultats', a-t-il dit.

Lancé en 2019 sous l'ère de la ministre socialiste Cesla Amarelle, le 'Concept 360°' pour une école inclusive et une égalité des chances entre tous les élèves de l'école obligatoire, incluant la pédagogie spécialisée, vise à mieux encadrer les élèves demandant une attention particulière. Ceux-ci représentent en moyenne environ 15 à 20% des enfants par classe.

