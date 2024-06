Elevés par Aquatis, seize crocodiles sacrés en route pour le Maroc

Elevés par Aquatis à Lausanne, seize jeunes crocodiles sacrés ont pris mercredi la route pour le Maroc. Soixante ans après leur disparition du territoire, ils seront réintroduits progressivement dans leur milieu naturel, une première sur le continent africain.

Equipés de microchips en vue de leur passage à la douane, les reptiles ont été placés dans des compartiments individuels bien stables, a raconté mercredi Keystone-ATS Michel Ansermet, directeur de l'aquarium Aquatis. 'Tout s'est très bien passé, dans un calme total', s'est-il réjoui.

Confortablement installés, les crocodiles ont ensuite été pris en charge par un transporteur spécial dans une camionnette jusqu'à Genève, puis en avion. 'L'arrivée à Agadir est prévue de nuit, ce qui permet d'éviter que les spécimens ne soient exposés à de fortes chaleurs', a relevé M. Ansermet qui les accompagne.

Et de préciser que les voyageurs du jour mesurent entre 42 centimètres et 1,06 mètre pour les plus grands. Deux sont issus d'une portée de 2019, quatorze de celle de 2022.

/ATS