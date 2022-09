Ella-Mona Chevalley en tête après le 1er tour à Yverdon

Aucun candidat n'a été élu dimanche à l'issue du premier tour de l'élection complémentaire à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (VD). La seule représentante de la gauche, Ella-Mona Chevalley, pointe en tête en attendant le second tour du 16 octobre.

La conseillère communale, issue du parti local Solidarité & Ecologie, a glané 30% des voix, soit 1784 suffrages. Il lui en a manqué 1190 pour atteindre la majorité absolue.

Ella-Mona Chevalley a été talonnée par le PLR François Armada (27,62%) et l'UDC Pascal Gafner (21,91%). Les deux derniers candidats, le Vert'libéral Laurent Thiémard (11,02%) et la Centriste Anne-Laure Vallon (6,10%), ont été détachés. Le taux de participation s'est élevé à 29,8%.

La question est désormais de savoir si la droite va parvenir à s'allier pour le second tour, afin de tenter de sauver son poste à la Municipalité, vacant depuis le départ du PLR Jean-Daniel Carrard.

Le PLR espère une alliance à droite

'Pour le PLR, l'enjeu principal de ce premier tour était de montrer que nous étions le premier parti de droite', a relevé François Armada, interrogé par Keystone-ATS. Le conseiller communal a dit espérer une alliance de la droite derrière sa candidature.

'La nécessité de garder ce siège à droite doit primer pour le second tour', a-t-il ajouté. Des discussions avec l'UDC et Le Centre, peut-être aussi avec les Vert'libéraux, devaient avoir lieu dimanche soir. Leur stratégie sera connue au plus tard mardi à midi pour le dépôt des listes.

'Grande mobilisation'

Gagnante du jour, Ella-Mona Chevalley s'est dite 'très contente' de son score. 'Je savais qu'il serait difficile d'être élue dès le premier tour. Avec mon résultat, je prouve que nos valeurs trouvent un écho auprès d'une bonne partie de la population', a relevé l'étudiante de l'EPFZ.

Consciente que la droite va sans doute s'unir, elle espère une 'grand mobilisation' pour le second tour. Pour cela, elle a dit compter sur un véritable 'débat contradictoire', sur un 'face-à-face' gauche-droite durant la campagne qui s'annonce.

Municipalité largement à gauche

Cette élection complémentaire a été convoquée à la suite du départ du PLR Jean-Daniel Carrard. L'ancien homme fort de la ville, syndic entre 2015 et 2021, avait démissionné en avril en expliquant ne plus s'y retrouver dans la nouvelle majorité rose-verte de la Municipalité.

En attendant de récupérer un septième membre, l'exécutif yverdonnois comprend actuellement trois socialistes (Brenda Tuosto, Pierre Dessemontet et Jean-Claude Ruchet), deux écologistes (Carmen Tanner et Benoist Guillard) et un libéral-radical (Christian Weiler).

/ATS